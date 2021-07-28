Власти Украины ввели двухнедельный карантин для прибывающих из России
Власти Украины ввели обязательный карантин для всех, кто прибывает в страну из России и Индии. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в указанных странах
Фото: censoru.net
Власти Украины ввели обязательный карантин для всех, кто прибывает в страну из России и Индии. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в указанных странах.
Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что ужесточение антиковидных ограничений связано с распространением более агрессивного дельта-штамма (или индийского штамма) коронавирусной инфекции.
Ранее россияне могли въехать в Украину по отрицательному ПЦР-тесту на COVID-19. Позже прибывающих в страну граждан России, Великобритании, Индии и Португалии обязали сдавать еще и экспресс-тест на коронавирус на границе.