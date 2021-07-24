Власти Украины ввели санкции против Wildberries и Татьяны Бакальчук
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о внесении в санкционный список российской компании Wildberries
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о внесении в санкционный список российской компании Wildberries.
Под ограничения также попали российское, польское, белорусское и другие подразделения компании.
Санкции против Wildberries означают блокировку активов, полный запрет на транзит ресурсов через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за территорию Украины и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, сообщает РБК.
Ранее Киев обвинил Wildberries в торговле продукцией с российской символикой и книгами антиукраинского содержания. Это и стало поводом для внесения компании в санкционный список.
Кроме того, в отношении владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук - самой богатой женщины России - украинские власти ввели персональные ограничения.