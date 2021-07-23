На Украине проведут расследование в отношении президента из-за возможной госизмены
Шевченковский суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование в отношении президента Украины Владимира Зеленского по факту возможной государственной измены
Шевченковский суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование в отношении президента Украины Владимира Зеленского по факту возможной государственной измены. Аналогичное расследование должно быть проведено и в отношении людей из окружения главы государства.
Украинский «Пятый канал» сообщает, что поводом для досудебного расследования стал срыв спецоперации по задержанию бойцов российской ЧВК «Вагнера» в августе 2020 года.
Подозрения в адрес Владимира Зеленского о госизмене выдвинули активисты движения «Рух опору капiтуляцii» («Движение сопротивления капитуляции») и члены партии «Демократична сокира».
Напомним, летом 2020 года спецслужбы Белоруссии задержали в санатории под Минском 33 бойцов ЧВК «Вагнера», большинство из которых были россиянами. Их обвинили в подготовке массовых беспорядков перед выборами президента Беларуси.
Тогда же выяснилось, что часть задержанных «вагнеровцев» участвовала в военных действиях на Донбассе, в связи с чем украинские власти запросила у Минска их экстрадиции. Белорусские власти в итоге выдали задержанных наемников России.
Спустя год Владимир Зеленский в интервью в программе «VIP с Натальей Мосейчук» заявил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» в Украине действительно готовилась, но Киев ее «максимально затягивал». При этом ранее президент опровергал информацию о «сливе» спецоперации.