Россия подала в ЕСПЧ жалобу на нарушение прав человека в Украине
Российские власти впервые подали межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Жалоба связана с многочисленными нарушениями прав и свобод человека на Украине
Российские власти впервые подали межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Жалоба связана с многочисленными нарушениями прав и свобод человека на Украине.
Россия в своем иске указала, что Украина неоднократно нарушила статьи Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие.
Москва считает Киев ответственным за гибель людей во время государственного переворота в 2014 году, при пожаре в одесском Доме профсоюзов, в ходе антитеррористической операции в Донбассе и в результате крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области.
Также Москва обвиняет Киев в ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей, нападении на российские диппредставительства, дискриминации российского бизнеса и в организации водной блокады Крыма.
В жалобе отмечается, что украинские власти поддерживали и поощряли действия националистов и радикалов.