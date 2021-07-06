Украина получит вакцину Pfizer против коронавируса в рамках гуманитарной программы
Украина получит от США вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech в рамках программы COVAX, которая предполагает приобретение и транспортировку 500 млн доз вакцин
Фото: Global Look Press
Украина получит от США вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech в рамках программы COVAX, которая предполагает приобретение и транспортировку 500 млн доз вакцин.
Месяц назад президент США Джозеф Байден объявил о планах приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин от коронавирусной инфекции производства Pfizer и BioNTech для последующей передачи их COVAX. В рамках этой программы препараты для вакцинации населения от COVID-19 распределяются по разным странам. Украина является одной из стран-получателей вакцины.
Власти США отметили, что являются крупным донором международной программы COVAX, передав на эти цели 4 млрд долларов.