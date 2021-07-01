Зеленский ответил Путину на его слова о том, что украинцы и русские — один народ
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина». Это произошло на следующий день после «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина». Это произошло на следующий день после «Прямой линии с Владимиром Путиным», в ходе которой российский президент заявил, что украинцы и русские — один народ.
«Я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ, — объяснил Путин. — Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ».
«Давайте наконец расставим точки над “i”. Мы точно не один народ», — заочно ответил в интервью президент Украины.
По мнению Зеленского, у русских и украинцев есть много общего: «У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это очень важно, и мы об этом помним». Он допустил, что у двух национальностей появится что-то общее в будущем, «если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами».
«Но мы, повторю еще раз, не один народ», — заявил Владимир Зеленский.
Президент Украины считает, что в том случае, если бы русские и украинцы были одним целым, «в Москве, скорее всего, пользовались бы гривнами, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг».
Зеленский объяснил, что, по его мнению, «невозможно говорить о единстве народов и откровенно захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе».
«Цель у нас действительно должна быть одна — закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории», — отметил президент Украины.
Украинское издание «Страна.ua», со скепсисом относящееся к нынешнему президенту Украины, напомнило, что в 2014 году Владимир Зеленский разделял точку зрения Владимира Путина. Тогда комик приезжал вместе со своими коллегами-артистами в Донецк и дал интервью местной газете, в котором заявил: «Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ… Наша позиция — не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты!».
Источник - «МБХ медиа»