Президент Украины ввел санкции против Миллера, Костина, Дерипаски и Ротенбергов
Финансовые и визовые ограничения введены в отношении главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, миллиардера Олег Дерипаски, главы госбанка ВТБ Андрея Костина, а также в отношении семьи Ротенбергов – Аркадия, Бориса и Игоря
Фото: infosmi.net
Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня ввел санкции против крупных российских бизнесменов. Финансовые и визовые ограничения введены в отношении главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, миллиардера Олег Дерипаски, главы госбанка ВТБ Андрея Костина, а также в отношении семьи Ротенбергов – Аркадия, Бориса и Игоря.
Своим указом Владимир Зеленский также продлил санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Центрального республиканского банка ДНР и Государственного банка ЛНР, а также против авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии».
Под санкции попали и ряд банков – это Банк Москвы, Киви банк, Генбанк, платежнае системы «Колибри» и «Юнистрим».