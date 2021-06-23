Украинский депутат призвал УЕФА отобрать у Петербурга матчи Евро-2020 из-за ситуации с COVID-19
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко обратился к УЕФА с призывом отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро-2020. Свою просьбу политик обосновал тем, что в северной столице России сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко обратился к УЕФА с призывом отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро-2020. Свою просьбу политик обосновал тем, что в северной столице России сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
В своем Facebook Алексей Гончаренко написал, что российские власти ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса, а ухудшение эпидемиологической обстановки в стране угрожает жизни болельщиков и участников чемпионата Европы по футболу. В этой связи украинский депутат призвал перенести матчи из Петербурга в другие города.
Напомним, что в Петербурге 23 июня состоится матч группового этапа между сборными Швеции и Польши, а 2 июля - матч четвертьфинала, участники которого еще не определились.