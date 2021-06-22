Госдеп США поможет Украине судиться с Россией из-за Крыма и Донбасса
Госдепартамент США окажет Украине помощь в изучении международного права для того, чтобы судиться с Россией из-за нарушения прав человека на украинской территории. На эти цели американские власти готовы выделить 2,5 млн долларов
Госдепартамент США окажет Украине помощь в изучении международного права для того, чтобы судиться с Россией из-за нарушения прав человека на украинской территории. На эти цели американские власти готовы выделить 2,5 млн долларов.
Соответствующий грант Украина получит от Управления глобального уголовного правосудия Государственного департамента (J/GCJ), который «старается предотвращать жестокие преступления, смягчать их вредоносные эффекты и прекращать безнаказанность преступников», сообщает «Лента.ру».
В Госдепе США отметили, что по вине России на востоке Украины идет военный конфликт, «который унес жизни более 13 тысяч человек». Кроме того, Россия незаконно оккупирует полуостров Крым, а также постоянно нарушает права человека и учиняет незаконные расправы над неугодными.