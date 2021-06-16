Украинских чиновников уличили в краже вакцины против коронавируса у пациентов психоневрологического интерната
Препарат был поставлен для вакцинации подопечных интерната украинским правительством по международной программе COVAX. Злоумышленники продавали вакцину лицам, которым не полагалась бесплатная прививка от COVID-19 в рамках первой и второй очереди вакцинации
На Украине чиновников уличили в краже вакцины против коронавирусной инфекции у пациентов психоневрологического интерната в Киевской области.
По данным правоохранительных органов, чиновники поселкового совета в сговоре с сотрудниками интерната организовали подпольную продажу вакцины против коронавируса. Препарат был поставлен для вакцинации подопечных интерната украинским правительством по международной программе COVAX. Злоумышленники продавали вакцину лицам, которым не полагалась бесплатная прививка от COVID-19 в рамках первой и второй очереди вакцинации на Украине, сообщает ТАСС.
Силовики выявили как минимум 14 эпизодов незаконной продажи вакцины, которая предназначалась для пациентов психоневрологического интерната.
Ранее сообщалось, что Украина в рамках программы COVAX получит 900 тысяч доз вакцины производства компании Pfizer.