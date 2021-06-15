В Германии назвали «чушью» требование Украины обменять «Северный поток-2» на Крым
В Германии раскритиковали требование Украины обменять «оккупированный» полуостров Крым на российский газопровод «Северный поток-2», который попал под санкции США
В Германии раскритиковали требование Украины обменять «оккупированный» полуостров Крым на российский газопровод «Северный поток-2», который попал под санкции США.
Депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал соответствующее требование главы МИД Дмитрия Кулебы «чушью» и уличил киевские власти в желании угодить заокеанским и западным спонсорам. «Предложение поменять Крым на газ - это полный абсурд и чистый популизм», - заявил парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.
Вальдемар Гердт считает, что требование украинских властей не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Парламентарий выразил мнение, что полуостров Крым нужен Киеву исключительно как территория, а до местного населения им никакого дела нет. Депутат отметил, что украинские власти фактически лишили жителей полуострова света и электричества, а теперь говорят о каком-то возвращении.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что «Северный поток-2» должен быть запущен только после того, как Россия вернет Украине полуостров Крым. В свою очередь украинский политолог Руслан Бортник предложил передать Киеву часть акций российского газопровода в качестве компенсации убытков из-за поставок российского газа в Европу в обход Украины.