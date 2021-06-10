УЕФА потребовал от сборной Украины убрать лозунг «Героям слава» с маек футболистов
Чиновники из УЕФА не увидели нарушений в лозунге «Слава Украине!», однако потребовали убрать со спортивных маек лозунг «Героям слава!». Футбольные функционеры считают, что эта фраза в сочетании с первой несет политический смысл
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал национальную сборную Украины убрать с формы игроков на Евро-2020 лозунг «Героям слава». Ранее сообщалось, что на новой форме изображена карта Украины с Крымом и Донбассом в ее составе, а также лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».
Чиновники из УЕФА не увидели нарушений в лозунге «Слава Украине!», однако потребовали убрать со спортивных маек лозунг «Героям слава!». Футбольные функционеры считают, что эта фраза в сочетании с первой несет политический смысл, сообщает «Чемпионат.com».
Пресс-секретарь главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Николай Васильков заявил изданию «Вести», что из-за требований УЕФА форма, скорее всего, «будет переделываться».
Одновременно с этим издание Tribuna.com сообщает, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала переговоры с УЕФА по вопросу сохранения лозунга «Героям слава» на форме игроков сборной.