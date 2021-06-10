Украинские пограничники отказывают во въезде привитым «Спутником V» иностранцам
В Госпогранслужбе Украины заявили, что такой сертификат не дает права на въезд в Украину, так как «Спутник V» не включен в официальный перечень разрешенных вакцин Всемирной организации здравоохранения
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Украинские пограничники отказываются пускать на территорию страны иностранных граждан, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает издание «Страна.ua».
Пограничники разворачивают на границе иностранцев, которые предъявляют сертификаты о вакцинации «Спутником V». В Госпогранслужбе Украины заявили, что такой сертификат не дает права на въезд в Украину, так как «Спутник V» не включен в официальный перечень разрешенных вакцин Всемирной организации здравоохранения.
Тем не менее, привитые российскими препаратами и непривитые иностранцы могут въехать в Украину при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Тестирование должно быть проведено не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.