УЕФА одобрил форму сборной Украины с изображением Крыма и Донбасса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года, перенесенного из-за пандемии коронавируса на текущий год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года, перенесенного из-за пандемии коронавируса на текущий год.
На форме изображена карта Украины с контурами полуострова Крым, который в 2014 году вошел в состав Российской Федерации. Также УЕФА разрешила украинцам нанести на майки лозунг «Слава Украине! Героям слава!».
Российские власти ранее требовали от европейских спортивных функционеров запретить новую украинскую форму, однако руководство УЕФА в этом вопросе встало на сторону Киева.
В свою очередь глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что новая форма придаст спортсменам сил «сражаться за всю Украину», а все украинцы «от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода» будут поддерживать национальную сборную.