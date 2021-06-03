Президент Украины подготовил законопроект о правилах общения олигархов и чиновников
Данный законопроект вводит понятие «олигарх». К ним документ относит лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства»
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который регламентирует общение олигархов с представителями власти.
Данный законопроект вводит понятие «олигарх». К ним документ относит лиц, «имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства». Решение о признании гражданина олигархом будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а затем это решение должен подтвердить президент специальным указом, сообщают «Открытые медиа».
В обязанности СНБО будет входить ведение реестра олигархов. Чиновников, силовиков и депутатов обяжут официально декларировать все свои контакты с олигархами. Никаких тайных встреч представителей власти с крупными бизнесменами быть не должно, отмечается в документе.
В окружении Владимира Зеленского пояснили, что этот законопроект не нарушает права олигархов, а лишь делает их контакты с представителями власти прозрачными. Этот документ в администрации президента назвали первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине.