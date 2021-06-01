Расследователи сообщили о переговорах в 2014 году кума Путина с Россией о закупке угля у ополченцев Донбасса
Украинский политик и кум президента Владимира Путина Виктор Медведчук, который сейчас обвиняется в государственной измене, в 2014 году лично договаривался через российских чиновников о закупке угля для Киева у ополченцев Донбасса
Украинский политик и кум президента Владимира Путина Виктор Медведчук, который сейчас обвиняется в государственной измене, в 2014 году лично договаривался через российских чиновников о закупке угля для Киева у ополченцев Донбасса. Об этом сообщили украинские расследователи из проекта Bihus Info.
Расследователи получили аудиозаписи телефонных разговоров, на которых мужчина с голосом, похожим на голос Виктора Медведчука, беседует предположительно с Дмитрием Козаком, который в 2014 году занимал должность вице-премьера России, тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым и главой Минэнерго Александром Новаком.
В то время из-за войны на Донбассе возник дефицит угля на теплоэнергостанциях. Чтобы решить эту проблему Виктор Медведчук уговаривал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко начать закупку товара у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Затем украинский политик предложил Дмитрию Козаку наладить поставки на Донбасс продовольствия в обмен на уголь, сообщают «Открытые медиа».
На другой записи мужчина с голосом, похожим на голос министра Новака, предупреждает Медведчука о том, что Россия может остановить все поставки угля на Украину, если киевские власти откажутся брать уголь у ополченцев.
Группа Bihus напомнила, что в итоге Киев после долгих переговоров согласился на закупку угля у ДНР и ЛНР, хотя официально ополченцев на Украине считали террористами. По данным расследователей, куму президента России такой расклад был выгоден, так как он якобы получал прибыль от компании, которая выступала посредником в схеме закупки угля и передачи денег.
В партии «Европейская солидарность», которой руководит Виктор Медведчук, данную информацию опровергли.
Напомним, что сейчас Виктор Медведчук возглавляет партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ранее он был помещен под домашний арест по делу о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.