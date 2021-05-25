Украина вслед за Великобританией приостановит авиасообщение с Белоруссией
Владимир Зеленский дал поручение правительству страны прекратить авиационное сообщение с Белоруссией из-за резонансного инцидента с посадкой пассажирского лайнера ирландской компании Ryanair в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству страны прекратить авиационное сообщение с Белоруссией из-за резонансного инцидента с посадкой пассажирского лайнера ирландской компании Ryanair в Минске.
Telegram-канал «Страна.ua» сообщает, что с 2015 года Минск является основным стыковочным пунктом для украинцев, которые летят в Россию и обратно. Однако Владимир Зеленский все равно решил прекратить авиасообщение с Белоруссией.
Авиасообщение с Белоруссией также приостановили власти Великобритании. Авиационные власти отозвали разрешение перевозчика «Белавиа» на выполнение рейсов в британские аэропорты. Национальным авиакомпаниям рекомендовано не использовать воздушное пространство Белоруссии в рамках обеспечения безопасности пассажиров.
Напомним, что белорусские власти 23 мая посадили в Минске гражданский самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, которым летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, обвиняемый на родине в призывах к массовым беспорядкам. Авиационные власти Белоруссии вынудили экипаж совершить посадку в Минске якобы из-за полученного сообщения о минировании самолета. После приземления Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, которая является гражданкой России, были задержаны.
На официальном уровне власти Белоруссии отрицают, что посадили в Минске лайнер Ryanair с целью задержания опального журналиста. Сегодня белорусские чиновники зачитали письмо, в котором боевики палестинского движения «Хамас» угрожают взорвать самолет над Вильнюсом, если Евросоюз не прекратит поддерживать Израиль. Почему письмо получили именно белорусские авиационные власти, не уточняется.