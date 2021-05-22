Президент Украины объявил санкции против российских граждан и компаний бессрочными
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении антироссийских санкций.
Речь идет о продлении санкций в отношении российских средств массовой информации – Первого канала, телеканалов НТВ, ТНТ и «Звезда», МИА «Россия сегодня», «Ленты.ру», «Газеты.ру» и других. Также Киев продлил срок действия персональных ограничений в отношении глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главы Крыма Сергея Аксенова и других российских чиновников, сенаторов и депутатов.
Санкции, которые включают блокировку российских активов, прекращение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, теперь действуют бессрочно.