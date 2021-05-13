Евросоюз заподозрил Россию в попытке «постепенно поглотить» Донбасс
Евросоюз заподозрил Россию в попытке постепенно поглотить восточную часть Украины. Одним из инструментов поглощения является выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Евросоюз заподозрил Россию в попытке постепенно поглотить восточную часть Украины. Одним из инструментов поглощения является выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
ЕС считает, что действия Москвы по организации выборов на Донбассе и выдача российских паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию», сообщает Bloomberg.
Власти ЕС также подготовили рекомендации по повышению «устойчивости Украины к российской агрессии». Это, например, усиление поддержки в борьбе с «киберугрозами и дезинформацией», оказание помощи Украине в области вакцинации населения от коронавируса и повышение энергетической безопасности республики для снижения зависимости от России. Помимо этого, Евросоюз намерен усилить меры по отказу от признания российских паспортов, выданных жителям Крыма и Донбасса.