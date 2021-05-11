В Киеве силовики провели обыск в доме кума российского президента Виктора Медведчука
В Киеве сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, который приходится тестем главе компании «Россети» Андрею Рюмину
В Киеве сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, который приходится тестем главе компании «Россети» Андрею Рюмину.
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что следственные мероприятия проводятся в доме г-на Медведчука на улице Монтажников. В этом доме политик и его семья проживают временно, так как в их основном доме в пригороде Киева идет ремонт. На каком основании силовики проводят обыски по месту жительства Медведчука, не сообщается.
Два месяца назад правоохранители провели обыски в офисе общественной организации «Украинский выбор - Право народа», лидером которой является Виктор Медведчук.
Служба безопасности Украины проводит расследование в отношении представителей «Украинского выбора» по делу о подлоге и государственной измене. Членам этой организации вменяют работу в «незаконных» избирательных комиссиях Крыма, который Киев считает оккупированной территорией.
Украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина, а также приходится тестем главе совета директоров ПАО «Россети» Андрею Рюмину. Журналисты называют Медведчука неформальным послом Украины в России.