Власти Украины выставили на продажу здания исправительных колоний
Львовская тюрьма продается вместе с участком земли, на котором она находится. Лот поделен на две части. Первый лот включает в себя 10,6 гектара земли и расположенную на ней недвижимость
На Украине в рамках большой распродажи выставили на торги исправительные колонии. Об этом сообщил глава Минюста страны Денис Малюська.
Так, власти собираются продать Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51.
Львовская тюрьма продается вместе с участком земли, на котором она находится. Лот поделен на две части. Первый лот включает в себя 10,6 гектара земли и расположенную на ней недвижимость. Стартовая стоимость объекта составляет 132,7 млн гривен (354 млн рублей). Второй лот включает три гектара земли и расположенные на ней постройки. Цена лота начинается от 3,4 млн гривен (9 млн рублей), сообщает «Лента.ру».
Стартовая стоимость Южной исправительной колонии №51 не сообщается.
В феврале на продажу был выставлен Ирпенский исправительный центр №132 в Киевской области.
В Минюсте Украины сообщили, что все осужденные были переведены в другие исправительные учреждения, а здания указанных тюрем - законсервированы. Поскольку на консервацию были потрачены бюджетные средства, здания и землю под ними было решено продать. Вырученные на распродаже средства пойдут в государственную казну.