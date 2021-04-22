Власти Украины оценили число жителей Донбасса, получивших российские паспорта, в 400 тысяч человек
В Луганской и Донецкой областях Украины российские паспорта на сегодняшний день получили около 400 тысяч человек. Об этом сообщил изданию «Украинская правда» вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников
В Луганской и Донецкой областях Украины российские паспорта на сегодняшний день получили около 400 тысяч человек. Об этом сообщил изданию «Украинская правда» вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Украинский чиновник отметил, что получатели российских паспортов не имеют постоянного места жительства на территории РФ, однако организаторов выдачи документов это нисколько не смущает.
«Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков», - заявил Алексей Резников.
Напомним, что весной 2019 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. Данное решение глава государства объяснил «гуманитарной миссией».
В начале 2021 года глава ГУМВД России по Ростовской области Олег Агарков сообщил, что паспорта граждан РФ получили 639 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).