Украинский суд заочно арестовал 12 российских самолетов за полеты в Крым
Ранее украинские власти заочно арестовали 199 лайнеров, совершавших регулярные пассажирские рейсы в Крым. После этого прокуратура страны обратилась в Интерпол для объявления 109 воздушных судов в международный розыск
Фото: 9news.livejournal.com
На Украине суд заочно арестовал 12 российских самолетов за осуществление полетов на полуостров Крым. Соответствующее решение было принято по ходатайству прокуратуры Автономной республики Крым и Севастополя, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Арест наложен на самолеты Boeing и Airbus одного из российских перевозчиков, название которого не сообщается, пишет «Лента.ру».
Ранее украинские власти заочно арестовали 199 лайнеров, совершавших регулярные пассажирские рейсы в Крым. После этого прокуратура страны обратилась в Интерпол (Международная полиция) для объявления 109 воздушных судов в международный розыск.