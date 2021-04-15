В Запорожской области коммунальщики «отремонтировали» яму на дороге зубными слепками
Так, в Запорожской области в районе города Бабурка дорожные рабочие яму гипсовыми слепками зубов, которые они взяли в местной стоматологии. Причем на этих слепках маркером написаны фамилии пациентов
Фото: Instagram.com/its_zp
Пока российские коммунальщики используют для ремонта дорог могильные плиты, их украинские коллеги латают дорожные ямы слепками зубов.
Так, в Запорожской области в районе города Бабурка дорожные рабочие яму гипсовыми слепками зубов, которые они взяли в местной стоматологии. Причем на этих слепках маркером написаны фамилии пациентов, сообщает издание Strana.ua.
«Отмечай друга, чей слепок узнал», - прокомментировали новый способ ремонта дорожных ям пользователи Instagram.
В какую сумму обошлись такие ремонтные работы, не уточняется.