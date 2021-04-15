Меню
Украина
Картель пригородного назначения
Украина
15 апреля 2021, 08:07

В Запорожской области коммунальщики «отремонтировали» яму на дороге зубными слепками

Так, в Запорожской области в районе города Бабурка дорожные рабочие яму гипсовыми слепками зубов, которые они взяли в местной стоматологии. Причем на этих слепках маркером написаны фамилии пациентов

В Запорожской области коммунальщики «отремонтировали» яму на дороге зубными слепками
Фото: Instagram.com/its_zp

Пока российские коммунальщики используют для ремонта дорог могильные плиты, их украинские коллеги латают дорожные ямы слепками зубов.

Так, в Запорожской области в районе города Бабурка дорожные рабочие яму гипсовыми слепками зубов, которые они взяли в местной стоматологии. Причем на этих слепках маркером написаны фамилии пациентов, сообщает издание Strana.ua.

«Отмечай друга, чей слепок узнал», - прокомментировали новый способ ремонта дорожных ям пользователи Instagram.

В какую сумму обошлись такие ремонтные работы, не уточняется.

Материалы по теме
В Барнауле перед приездом Михаила Мишустина начали в мороз ремонтировать дорогу
В Саратове под землю ушел недавно отремонтированный тротуар
Участок дороги от Петербурга до Финляндии отремонтируют за 13,6 млрд рублей
Сейчас на главной
Авторская колонка
50 оттенков голода
Прочитав обширную статью Русской службы BBC «Зачем российские заключенные объявляют голодовку и есть ли в этом смысл?», решил прокомментировать особенности этого процесса, исходя из собственного опыта с двумя случаями принудительного кормления «на вязках»
Шестун Александр
Белое не носить, обтягивающее не надевать
чиновники
Белое не носить, обтягивающее не надевать
Мэр города Серова в Свердловской области Василий Сизиков ввел для государственных служащих строгий дресс-код. Кодекс этики чиновника опубликован на сайте городской администрации
США введут против Москвы новые санкции и вышлют российских дипломатов
антироссийские санкции
США введут против Москвы новые санкции и вышлют российских дипломатов
Администрация президента СА Джо Байдена в ближайшее время планирует ввести новые санкции против Москвы и одновременно с этим выслать из страны 10 российских дипломатов.
В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами
карантин
В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами
В Чехии сотрудники полиции отказались выполнять распоряжение Министерства здравоохранения по контролю за гражданами, которым из-за коронавируса запретили собираться на улицах группами
Должнику гарантируют неприкосновенность
должники
Должнику гарантируют неприкосновенность
Депутаты Госдумы 14 апреля приняли в первом чтении законопроект, которые запрещает судебным приставам списывать со счетов должников все деньги. Согласно документу, гражданам обязаны оставить гарантированную сумму в размере прожиточного минимума
Власти Белоруссии запретили ввоз продукции Nivea
санкции против белоруссии
Власти Белоруссии запретили ввоз продукции Nivea
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся продажи парфюмерно-косметических товаров фирмы Nivea без документов, удостоверяющих качество и безопасность
Отдых в России начал стремительно дорожать после закрытия Турции и Танзании
туристы
Отдых в России начал стремительно дорожать после закрытия Турции и Танзании
Стоимость отдыха на российских курортах стала дорожать после введения запрета на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Общество
В Крыму после празднования «крымской весны» в два раза выросла заболеваемость коронавирусом
В настоящее время наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии
На Байкале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения озера
озеро байкал
На Байкале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения озера
Власти Иркутской области ввели в Байкальске режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением угрозы загрязнения озера Байкал отходами местного целлюлозно-бумажного комбината
В Госдуме предложили ввести оплачиваемые отпуска для молодых отцов
рождение детей
В Госдуме предложили ввести оплачиваемые отпуска для молодых отцов
Депутат Государственной думы Иван Сухарев написал письмо министру труда Антону Котякову, в котором предложил законодательно предусмотреть короткие оплачиваемые отпуска молодым отцам
В долгах как в шелках
уралхим
В долгах как в шелках
Компания «Уралхим» Дмитрия Мазепина по итогам 2020 года показала резкий рост задолженности. Общий долг крупнейшего в России производителя азотных удобрений вырос в два раза и составил 493,9 млрд рублей (около 6 млрд долларов)
ФМБА потратит 6 млн рублей на проверку здоровья людей, проживающих рядом с космодромом Байконур
байконур
ФМБА потратит 6 млн рублей на проверку здоровья людей, проживающих рядом с космодромом Байконур
Федеральное медико-биологическое агентство решило в срочном порядке проверить здоровье всех работников космодрома Байконур и тех, кто проживает рядом
Депутат Мосгордумы от КПРФ попросила прокуратуру проверить агитацию ведущего ток-шоу «60 минут»
выборы в Госдуму
Депутат Мосгордумы от КПРФ попросила прокуратуру проверить агитацию ведущего ток-шоу «60 минут»
Екатерина Енгалычева указала, что кандидаты от «Единой России» еще до официального старта избирательной кампании начали использовать административный ресурс для своего продвижения
Минздрав Белоруссии сообщил о наступлении третьей волны коронавируса
коронавирус
Минздрав Белоруссии сообщил о наступлении третьей волны коронавируса
Рост заболеваемости сейчас наблюдается как в Минске, так и других городах Белоруссии. Власти страны планируют в ближайшее время усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мероприятий
Герой России, хозяин Крыма
Крым
Герой России, хозяин Крыма
Вице-адмирал в отставке Олег Белавенцев, сыгравший большую роль в процессе присоединения полуострова Крым к России и получившего после этого звание Герой России, оказался владельцем дорогостоящей недвижимости
Депутатов Госдумы обязали сдать три ПЦР-теста на COVID перед посланием президента
коронавирус
Депутатов Госдумы обязали сдать три ПЦР-теста на COVID перед посланием президента
Депутаты Госдумы РФ смогут попасть на послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля в «Манеже» только при условии сдачи трех отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус
Госдума запретила приставам изымать у граждан домашних питомцев за долги
домашние животные
Госдума запретила приставам изымать у граждан домашних питомцев за долги
Парламентарии включили домашних животных в список имущества, которое принадлежит должнику на праве собственности и на которое не может быть обращено взыскание
Экономика
Кремль допустил отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard
Кремль допустил отключение России от международных платежных систем из-за новых западных санкций против страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков