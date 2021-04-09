Россия, США и Украина заявили об отправке своих военных кораблей в Черное море
Власти США не исключили отправку своих военных кораблей в Черное море для поддержки Украины на фоне усиления военного присутствия России вблизи совместной границы
Власти США не исключили отправку своих военных кораблей в Черное море для поддержки Украины на фоне усиления военного присутствия России вблизи совместной границы.
CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США сообщает, что развертывание американских боевых кораблей «станет особым сигналом для Москвы». Одновременно с этим США продолжат запускать разведывательные самолеты над Черным морем, чтобы наблюдать за деятельностью российских военных.
Власти США заявили, что наращивание российских войск на границе с Украиной «вызывает большое беспокойство». В Кремле заявили в ответ, что перемещение российских военных по территории России «не должно никого беспокоить».
Россия после появления информации о планах США отправить свои корабли в Черное море сообщила, что туда же направятся артиллерийские и десантные катера и корабли Каспийской флотилии Южного военного округа.
При этом по официально версии переход военных кораблей проводится в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает ТАСС.
Сейчас в Черном море также проводит учения Военно-морской флот Украины.