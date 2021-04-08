Президент Украины отправился на Донбасс на фоне сообщений о переброске российских военных к границе
Президент Украины Владимир Зеленский в качестве верховного главнокомандующего отправился в рабочую поездку на Донбасс на фоне сообщений о концентрации российских войск вблизи границы
Президент Украины Владимир Зеленский в качестве верховного главнокомандующего отправился в рабочую поездку на Донбасс на фоне сообщений о концентрации российских войск вблизи границы. Глава государства планирует встретиться с бойцами национальной армии и «поддержать их боевой дух».
Г-н Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время «систематически нарушается режим прекращения огня».
Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. При этом ополченцы Донбасса обвинили в нарушениях украинскую армию.
Также появилась информация о том, что России наращивает военное присутствие вблизи границ с Украиной. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, концентрация российских войск у границ стала максимальной с 2015 года. Сейчас на приграничной территории находятся мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые части.
Российские власти объясняют переброску военных на юг проведением учений, однако на Украине и на Западе данное объяснение считают неубедительным.