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08 апреля 2021, 13:51

Президент Украины отправился на Донбасс на фоне сообщений о переброске российских военных к границе

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве верховного главнокомандующего отправился в рабочую поездку на Донбасс на фоне сообщений о концентрации российских войск вблизи границы

Президент Украины отправился на Донбасс на фоне сообщений о переброске российских военных к границе
Фото: delovoydonbass.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве верховного главнокомандующего отправился в рабочую поездку на Донбасс на фоне сообщений о концентрации российских войск вблизи границы. Глава государства планирует встретиться с бойцами национальной армии и «поддержать их боевой дух».

Г-н Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время «систематически нарушается режим прекращения огня».

Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. При этом ополченцы Донбасса обвинили в нарушениях украинскую армию.

Также появилась информация о том, что России наращивает военное присутствие вблизи границ с Украиной. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, концентрация российских войск у границ стала максимальной с 2015 года. Сейчас на приграничной территории находятся мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые части.

Российские власти объясняют переброску военных на юг проведением учений, однако на Украине и на Западе данное объяснение считают неубедительным.

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