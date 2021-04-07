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07 апреля 2021, 01:39

Минздрав Украины заявил о пределе медицинских мощностей из-за распространения COVID-19

Глава ведомства Максим Степанов заявил, что на прошлой неделе на Украине был зарегистрирован абсолютный рекорд по количеству новых заражений коронавирусом

Минздрав Украины заявил о пределе медицинских мощностей из-за распространения COVID-19
Фото: YouTube

Министерство здравоохранения Украины сообщило о сложной ситуации в стране с распространением коронавируса. Ежедневно в стране госпитализируют тысячи пациентов, а медицинские мощности находятся на пределе возможностей.

Глава ведомства Максим Степанов заявил, что на прошлой неделе на Украине был зарегистрирован абсолютный рекорд по количеству новых заражений COVID-19. По словам министра, количество коек с кислородом было увеличено до максимальных 67 тысяч.

«Это предел - увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул», - посетовал чиновник.

На сегодняшний день общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Самая сложная эпидемиологическая обстановкав наблюдается в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Также на Украине растет и количество смертей среди ковидных пациентов. На прошлой неделе от осложнений скончались 2 455 человек.

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