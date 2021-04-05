Миссия ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали десятикратный рост количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Фото: Яндекс.Дзен
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали десятикратный рост количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
В докладе миссии ОБСЕ говорится, что в Луганской области зафиксированы 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. За предыдущий отчетный период миссия зафиксировала 31 нарушение.
В Донецкой области режим прекращения огня был нарушен 594 раза, тогда как по состоянию на 2 апреля было зафиксировано 225 нарушений.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник в свою очередь отметил, что сотрудники СММ при этом не указали в своем отчете, что именно украинская армия использовала против ополченцев тяжелую артиллерию в день тишины.