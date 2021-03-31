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Украина
31 марта 2021, 13:44

Запад сообщил о стягивании российских войск к границе с Украиной

Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Сейчас близ границ находятся не менее 4 тысяч военнослужащих, сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников

Запад сообщил о стягивании российских войск к границе с Украиной
Фото: 24tv.ua

Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Сейчас близ границ находятся не менее 4 тысяч военнослужащих, сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Одновременно с этим «европейские наблюдатели» сообщают о появлении нового вооружения у сепаратистов Донбасса.

В связи с российским усилением на приграничных с Украиной территориях европейское командование и вооруженные силы США повысили уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак также заявил о том, что российские власти стягивают свои войска к границе, что создает угрозу безопасности страны. По сведениям киевских властей, около границы Украины и Крыма также присутствуют 28 батальонных тактических групп.

Российская сторона объясняет усиление в приграничных районах проведением военных учений. В Кремле также заявили о «растущей напряженности» на линии соприкосновения в Донбассе и участившихся обстрелах территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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