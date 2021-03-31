Власти Украины ужесточили экономические санкции против России
Власти Украины объявили об ужесточении антироссийских санкций, которые были введены из-за «оккупации» Крыма. С апреля 2021 года запрещается ввоз на Украину российской пшеницы, ржи и подсолнечного масла
Фото: classic.newsru.com
Власти Украины объявили об ужесточении антироссийских санкций, которые были введены из-за «оккупации» Крыма. С апреля 2021 года запрещается ввоз на Украину российской пшеницы, ржи и подсолнечного масла.
Также в список запрещенных к ввозу на Украину из России товаров включили газетную и туалетную бумагу, крафт-бумагу, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти, моющие средства, ящики, коробки, мешки, пакеты, инструменты для бурения, колеса и их части, сообщает «Лента.ру».
Ранее замглавы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что импорт товаров из России на Украину сократился на 35%.