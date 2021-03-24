Украина побила рекорд по числу новых заражений COVID-19. Власти винят «британский» штамм
Украина побила рекорд по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных за сутки. По данным на утро 24 марта, в стране зарегистрировано 14 174 новых случаев заражения
Фото: novostipmr.com
Украина побила рекорд по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных за сутки. По данным на утро 24 марта, в стране зарегистрировано 14 174 новых случаев заражения.
Еще вчера количество новых заразившихся COVID-19 составляло 11 476 человек, отмечает портал «Страна.ua».
Также за прошедшие сутки на Украине было зарегистрировано 342 смерти ковидных пациентов в результате осложнений.
Глава украинского Минздрава Максим Степанов считает, что в ухудшении эпидемиологической ситуации в стране виноват британский штамм коронавируса. Сейчас власти обсуждают введение локдауна по всей Украине. Мэр Киева Виталий Кличко уже объявил об ужесточении карантина в столице.