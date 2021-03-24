Украинский президент ввел санкции против российских СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых российских СМИ. Под санкции попали информагентства ТАСС и МИА «Россия сегодня», порталы «Лента.ру», «Газета.ру» и «Утро.ру», а также агрегатор СМИ2
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых российских СМИ. Под санкции попали информагентства ТАСС и МИА «Россия сегодня», порталы «Лента.ру», «Газета.ру» и «Утро.ру», а также агрегатор СМИ2.
Ограничения в отношении перечисленных СМИ введены сроком на три года.
Санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Указанным СМИ также запрещается весит на территории Украину финансовую деятельность, а местным провайдерам запрещается предоставлять украинским интернет-пользователям услуги по доступу к этим ресурсам.
Помимо этого, Владимир Зеленский ввел персональные санкции против первого замглавы МВД России Александра Горового, сенаторов Людмилы Нарусовой, Олега Цепкина, Ирины Рукавишниковой и Александра Карлина.