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24 марта 2021, 08:16

Украинский президент ввел санкции против российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых российских СМИ. Под санкции попали информагентства ТАСС и МИА «Россия сегодня», порталы «Лента.ру», «Газета.ру» и «Утро.ру», а также агрегатор СМИ2

Украинский президент ввел санкции против российских СМИ
Фото: akcenty.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых российских СМИ. Под санкции попали информагентства ТАСС и МИА «Россия сегодня», порталы «Лента.ру», «Газета.ру» и «Утро.ру», а также агрегатор СМИ2.

Ограничения в отношении перечисленных СМИ введены сроком на три года.

Санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Указанным СМИ также запрещается весит на территории Украину финансовую деятельность, а местным провайдерам запрещается предоставлять украинским интернет-пользователям услуги по доступу к этим ресурсам.

Помимо этого, Владимир Зеленский ввел персональные санкции против первого замглавы МВД России Александра Горового, сенаторов Людмилы Нарусовой, Олега Цепкина, Ирины Рукавишниковой и Александра Карлина.

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