Власти Киева на три недели вводят тотальный локдаун
Мэр города Виталий Кличко заявил, что украинское правительство оставило Киев «один на один» с решением ситуации по коронавирусу, то городские власти восприняли это как возможность оперативного вмешательства
Власти Киева объявили об ужесточении антикоронавирусных ограничений. С 20 марта по 9 апреля в украинской столице будет действовать тотальный локдаун.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что украинское правительство оставило Киев «один на один» с решением ситуации по коронавирусу, то городские власти восприняли это как возможность оперативного вмешательства, сообщает «Страна.ua».
Мэр Кличко предупредил жителей столицы о действии «суровых» карантинных ограничений в указанный период. Так, в Киеве с 20 марта запрещается работа всех учреждений культуры и торгово-развлекательных центров. Кафе и ресторанам разрешается работать только на доставку, салоны красоты и фитнес-клубы смогут принимать клиентов только по записи, а массовые и спортивные мероприятия полностью запрещены.
Школы после весенних каникул переводятся на дистанционную работу, как и организации бюджетной сферы. Детские сады решено не закрывать на карантин, но они должны строго соблюдать все антиковидные нормы.
По данным на 18 марта, на Украине зафиксирован рекордный с начала 2021 года прирост числа заразившихся COVID-19. За минувшие сутки было выявлено более 15 тысяч новых случаев заражения.
Сейчас власти решают вопрос о введении полного локдауна на территории всей страны.