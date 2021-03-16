Ученые выявили «украинский» штамм коронавирусной инфекции
Руководитель государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан сообщил, что «украинский» штамм COVID-19 имеет сходство с ранее выявленным «британским штаммом», но и имеет свои особенности
Украинские ученые выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который оказался более агрессивным уже известного медикам вируса.
Руководитель государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан сообщил, что «украинский» штамм COVID-19 имеет сходство с ранее выявленным «британским штаммом», но и имеет свои особенности.
«Украинский штамм» был выявлен в Ивано-Франковской области около двух недель назад. Медики отмечают, что новый вариант COVID-19 очень агрессивный, быстро распространяется и «атакует» молодых людей.
Собственные штаммы коронавируса ранее были выявлены в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения пока не прокомментировала информацию об обнаружении «украинского штамма».