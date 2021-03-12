Украинские власти призвали «весь мир» помочь им вернуть полуостров Крым
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что основная суть проекта состоит в объединении усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа». Фактически Киев призывает «весь мир помочь вернуть Крым»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил проект «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя».
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что основная суть проекта состоит в объединении усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа». Фактически Киев призывает «весь мир помочь вернуть Крым».
Дмитрий Кулеба также перечислил «три кита» для возвращения полуострова в состав Украины. Первый из них – это, собственно, принятый проект по деоккупации Крыма, второй - консолидация сил Украины, США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.
И, наконец, третий кит – это восстановление международного права и восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом федерального значения Севастополем.
В России планы по деоккупации Крыма назвали лишь «очередным громким заявлением» Киева. Сенатор от республики Сергей Цеков в интервью RT заявил, что данное заявление ориентировано «западных хозяев» Украины, которые должны понимать, что местные власти «по-прежнему проводит антироссийский курс».
Депутат крымского парламента Алексей Черняк отметил, что разговорами о возвращении Крыма киевские власти лишь пытается отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем.