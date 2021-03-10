Президент Украины объявил войну дезинформации и пропаганде Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации. Глава государства выразил надежду на то, что эта организация в будущем станет «международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации во всем мире»
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации. Глава государства выразил надежду на то, что эта организация в будущем станет «международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации во всем мире».
Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» заявил, что сейчас его страна находится «на передовой» борьбы с пропагандой, а в скором времени начнет свою деятельность специальный центр по противодействию дезинформации и фейковым новостям.
Также президент отметил, что ни один такой центр не сможет без поддержки украинцев справиться с «многомиллиардным бюджетом» российских властей на пропаганду. В этой связи г-н Зеленский призвал граждан научиться мыслить критически, чтобы самостоятельно отличать правду от лжи. «Проверять любую информацию и источники, искать первоисточники и сохранять голову "холодной"», - заявил президент, слова которого приводит «Интерфакс - Украина».
Владимир Зеленский предложил ввести уроки медиаграмотности в школах, а пожилых граждан обучить «информационной гигиене», чтобы они знали, где правда, а где фейк.
«Правда в том, что Украина обязательно победит в информационной войне, потому что иного выхода нет. И, наконец, не только в этой войне», - добавил Владимир Зеленский.