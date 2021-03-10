Пилот украинской авиакомпании во время полета над Крымом предложил россиянам покинуть самолет через аварийные выходы
Пилот украинской чартерной авиакомпании Windrose во время полета над территорией Крыма предложил российским пассажирам покинуть самолет через аварийные выходы, чтобы оказаться в «родной гавани»
Пилот украинской чартерной авиакомпании Windrose во время полета над территорией Крыма предложил российским пассажирам покинуть самолет через аварийные выходы, чтобы оказаться в «родной гавани».
Один из пассажиров рейса выложил в своем Telegram-канале видео из салона самолета, на котором пилот на украинском языке сообщает, что лайнер сейчас пролетает над территорией полуострова. Далее командир экипажа говорит, что если на борту есть россияне, то аварийные входы они могут найти по зеленой маркировке.
«Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться с "родной гаванью"», - заявил пилот, обращаясь к российским пассажирам. Остальным летчик пожелал прекрасного полета.
Напомним, что украинские власти не признали результаты референдума 2014 года, по итогам которого Крым вошел в состав Российской Федерации, и считает полуостров оккупированной территорией.