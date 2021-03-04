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Украина
04 марта 2021, 10:57

Украина потребовала от премьера Словакии извинений за шутку про Закарпатье

Ранее премьер-министр Словакии во время интервью местному Radio Express пошутил, что пообещал России за поставки вакцины против коронавируса «Спутник V» Закарпатскую Украину

Украина потребовала от премьера Словакии извинений за шутку про Закарпатье
Фото: news.spb.su

МИД Украины потребовало от главы правительства Словакии Игора Матовича официальных извинений за шутку про Закарпатье.

Ранее премьер-министр Словакии во время интервью местному Radio Express пошутил, что пообещал России за поставки вакцины против коронавируса «Спутник V» Закарпатскую Украину. Позже г-н Матович сообщил, что ничего не обещал России, да и «Россия ничего от него не хотела».

Тем не менее, шутка премьера Словакии показалась Украине оскорбительной, поэтому власти страны потребовали извинений.

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», - говорится в официальном заявлении МИД Украины.

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