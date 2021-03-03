Украинский политик призвала власти готовиться к «военному захвату» Крыма
Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» призвала киевские власти «готовиться к военному захвату Крыма». По словам политика, война за Крым может начаться в любой момент
Фото: ТАСС
Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» призвала киевские власти «готовиться к военному захвату Крыма». По словам политика, война за Крым может начаться в любой момент, поэтому Украине нужно быть готовой к ней «постоянно».
Черновол предложила дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности», воспользоваться этим моментом и начать захват Крыма военным путем, сообщат «Лента.ру».
Напомним, что в конце февраля президент страны Владимир Зеленский обратился к России с требованием вернуть Крым, ответив, что полуостров был «сердцем Украины». Зеленский отметил, что только это может прекратить вражду между двумя странами.