В Одессе около 30 медиков почувствовали себя плохо после вакцинации препаратом AstraZeneca
В Одессе не менее 30 медицинских работников пожаловались на недомогание после прививки против коронавирусной инфекции. Отметим, что на Украине граждан вакцинируют препаратом шведско-британской компании AstraZeneca
В Одессе не менее 30 медицинских работников пожаловались на недомогание после прививки против коронавирусной инфекции. Отметим, что на Украине граждан вакцинируют препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.
Глава Департамента здравоохранения Одессы Елена Якименко рассказала агентству УНИАН, что с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер. На следующий день после прививки половина медицинских работников сообщила о сильном недомогании. Привитые жаловались на повышение температуры тела до 39 градусов и ухудшение общего состояния организма.
В связи с инцидентом другие медики стали массово отказываться от вакцинации препаратом AstraZeneca, поскольку изначально предполагалось, что им будут ставить прививку препаратом компании Pfizer.
Елена Якименко сообщила, что медиков должны были прививать вакциной BioNTech/Pfizer, но в итоге им поставили препарат AstraZeneca индийского производства.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отказался закупать для граждан страны российскую вакцину «Спутник V».