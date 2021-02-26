Владимир Зеленский попросил Россию «вернуть Крым», который был «сердцем Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к российским властям с требованием «вернуть Крым». По его мнению, это позволит искоренить «ненависть между русскими и украинцами»
Президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к российским властям с требованием «вернуть Крым». По его мнению, это позволит искоренить «ненависть между русскими и украинцами».
Г-н Зеленский заявил, что Крым был «сердцем Украины», а в 2014 году это «сердце вырвали». «Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена», - говорится в заявлении президента, которое цитирует Telegram-канал издания «Обозреватель».
Далее Владимир Зеленский просит Россию вернуть обратно полуостров, чтобы вражда между странами прекратилась.
Российские власти на эмоциональное выступление Владимира Зеленского пока не ответили.