Украина попросит ЕС ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он еще в прошлом году призывал ЕС ввести санкции в ответ на нарушения прав человека на полуострове
Власти Украины намерены обратиться к Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции против России из-за нарушения Москвой прав человека в Крыму.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он еще в прошлом году призывал ЕС ввести санкции в ответ на нарушения прав человека на полуострове. «Уже скоро, возможно, даже сегодня я подпишу эти документы, мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой», - заявил чиновник, слова которого приводит «Европейская правда».
О каких именно нарушениях прав человека в данном случае идет речь, глава украинского МИДа не уточнил.