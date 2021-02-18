Украина решила достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы «исключить попадание воды в Крым»
«Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым», - сообщил Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко
Украинские власти планируют достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы «максимально исключить попадание воды на полуостров Крым».
«Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым», - сообщил Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что подача воды в республику не будет восстановлена до окончания ее «оккупации» Россией.
Власти Крыма в ответ напомнили, что вода не поступает на полуостров по Северо-Крымскому каналу уже последние шесть лет.
Глава госкомитета республики Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев хоть назвал отсутствие воды из Северо-Крымского канала проблемой, но добавил, что эта проблема решаема в техническом плане.
Чиновник также отметил, что Украина строительством дамбы «продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма». «О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает. Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств», - заявил Альберт Кангиев, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, который обеспечивал 90% потребностей Крыма в воде, после присоединения полуострова к России. В этом году в республике из-за засухи и обмеления водохранилищ возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Уже много месяцев вода в дома местных жителей поступает с ограничениями.