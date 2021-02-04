Украинский поселок Новгородское решили переименовать в Нью-Йорк
Комитет Верховной рады Украины по вопросам местного самоуправления принял решение о переименовании поселка городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк
Комитет Верховной рады Украины по вопросам местного самоуправления принял решение о переименовании поселка городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк.
Как сообщает УНИАН, с такой просьбой к парламенту обратилась администрация Донецкой области. Чиновники отметили, что Нью-Йорк является историческим названием поселка, которое использовалось до 1951 года.
Окончательное решение о переименовании будет принято на общем голосовании в украинском парламенте.
Поселение Нью-Йорк было основано меннонитами, которых пригласила в Россию Екатерина Великая. Императрица выделила им для заселения земли на территории современной Восточной Украины.