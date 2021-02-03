Президент Украины ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK
Владимир Зеленский ввел санкции в отношении депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и медиа которыми владеет парламентарий
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которыми владеет парламентарий.
Санкции против депутата предполагают блокировку его активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Срок действия ограничений составляет 5 лет.
Введенные президентом санкции также распространяются на несколько региональных телеканалов, вещающих под логотипом «112 Украина»: «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».
Портал «Страна.ua» сообщает, что оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK уже прекратили свое вещание. Теперь они доступны только в YouTube.
Санкции против Тараса Козака и его телеканалов введены в рамках «защиты от российской пропаганды».