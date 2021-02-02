Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина имела ядерное оружие, то говорила бы «на равных» с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы его страна имела ядерное оружие, то смогла бы избежать «вторжения на свои территории»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы его страна имела ядерное оружие, то смогла бы избежать «вторжения на свои территории».
В интервью американской программе Axios г-н Зеленский заявил, что «ядерное оружие – это очень плохо», однако если бы Украина им обладала, то могла бы «говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром». Кроме того, Украина могла бы избежать вторжений на свои территории. Очевидно, что Владимир Зеленский в данном случае имеет ввиду «оккупацию» Крыма и конфликт на Донбассе.
Одновременно с этим Зеленский заявил, что не будет пытаться вернуть Украине ядерный статус.