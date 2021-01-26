СВР Украины признала Россию главной угрозой национальной безопасности
Служба внешней разведки (СВР) Украины признала Россию главной угрозой национальной безопасности. Об этом сообщается в информационном бюллетене СВР «Белая книга»
Служба внешней разведки (СВР) Украины признала Россию главной угрозой национальной безопасности. Об этом сообщается в информационном бюллетене СВР «Белая книга».
Ведомство считает, что Москва стремится «играть на противоречиях ведущих мировых игроков», использует природные ресурсы в качестве инструментов геополитики, а пандемию коронавируса - для усиления своего влияния, «манипулируя вопросами вакцинации».
Целью российских властей, по мнению Киева, является удержание Украины в сфере своего влияния. «Москва пытается не допустить, чтобы темпы экономического развития и уровень жизни в республике был выше, чем в России», - говорится в бюллетене.
Основной же угрозой со стороны России разведчики считают системную дестабилизацию ситуации на Украине и последующий реванш пророссийских сил, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.