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Украина
Иностранные агенты «Росатома»
Украина
15 января 2021, 10:10

Украинские власти готовы пойти на компромисс с Россией по крымскому вопросу

Кравчук считает, что Москва и Киев могли бы «договориться» и уладить ряд проблем, например, с водоснабжением полуострова Крым. Экс-президент отметил, что нынешние власти страны не хотели бы «искусственно создавать какие-то сложности»

Украинские власти готовы пойти на компромисс с Россией по крымскому вопросу

Украинские власти согласны пойти на компромисс с Россией по крымскому вопросу. Такое заявление сделал бывший президент страны Леонид Кравчук.

Кравчук считает, что Москва и Киев могли бы «договориться» и уладить ряд проблем, например, с водоснабжением полуострова Крым. Экс-президент отметил, что нынешние власти страны не хотели бы «искусственно создавать какие-то сложности».

Одновременно с этим Леонид Кравчук призвал российские власти ответить за «насильственное присоединение Крыма», сообщает «Росбалт».

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