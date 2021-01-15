Украинские власти готовы пойти на компромисс с Россией по крымскому вопросу
Кравчук считает, что Москва и Киев могли бы «договориться» и уладить ряд проблем, например, с водоснабжением полуострова Крым. Экс-президент отметил, что нынешние власти страны не хотели бы «искусственно создавать какие-то сложности»
Украинские власти согласны пойти на компромисс с Россией по крымскому вопросу. Такое заявление сделал бывший президент страны Леонид Кравчук.
Кравчук считает, что Москва и Киев могли бы «договориться» и уладить ряд проблем, например, с водоснабжением полуострова Крым. Экс-президент отметил, что нынешние власти страны не хотели бы «искусственно создавать какие-то сложности».
Одновременно с этим Леонид Кравчук призвал российские власти ответить за «насильственное присоединение Крыма», сообщает «Росбалт».