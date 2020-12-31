Украинцы потребовали от Владимира Зеленского закупить российскую вакцину от коронавируса
Граждане Украины попросили президента страны Владимира Зеленского закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства
Граждане Украины попросили президента страны Владимира Зеленского закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.
Автор петиции Николай Исаев потребовал от властей Украины обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса.
При этом вакцинация должна быть для украинцев бесплатной.
Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко также призвал Владимира Зеленского приобрести российскую вакцину «Спутник V».
Отметим, что российскую вакцину уже закупила Белоруссия. В ближайшее время граждане республики смогут поставить себе прививку от коронавируса.