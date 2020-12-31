Меню
Украина
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
Украина
31 декабря 2020, 15:23

Украинцы потребовали от Владимира Зеленского закупить российскую вакцину от коронавируса

Граждане Украины попросили президента страны Владимира Зеленского закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства

Украинцы потребовали от Владимира Зеленского закупить российскую вакцину от коронавируса

Граждане Украины попросили президента страны Владимира Зеленского закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.

Автор петиции Николай Исаев потребовал от властей Украины обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса.

При этом вакцинация должна быть для украинцев бесплатной.

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко также призвал Владимира Зеленского приобрести российскую вакцину «Спутник V».

Отметим, что российскую вакцину уже закупила Белоруссия. В ближайшее время граждане республики смогут поставить себе прививку от коронавируса.

Материалы по теме
Вакцинация россиян от коронавируса обойдется бюджету в 75-100 млрд рублей
Россияне с прививкой от коронавируса смогут оформить «паспорт вакцинируемого»
В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом
Сейчас на главной
В московских аэропортах из-за ледяного дождя отменили и задержали около 150 рейсов
аэропорты
В московских аэропортах из-за ледяного дождя отменили и задержали около 150 рейсов
В московских аэропортах с утра 31 декабря отменили и задержали около 150 рейсов. Больше всего отмен и задержек пришлось на аэропорт «Домодедово»
Политика
В чеченских городах и селах 346 улиц названы в честь Рамзана Кадырова и его родственников
Большая часть улиц названы в честь отца Рамзана Кадырова и первого президента республики Ахмата Кадырова. Также есть улицы, названные в честь самого Рамзана Кадырова, его дедушки и матери
«Они просто все придумали»
Алексей Навальный
«Они просто все придумали»
Уголовное дело против Алексея Навального по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в большой спешке. К такому выводу пришли журналисты «Фонтанки», изучив материалы дела
Рейтинг самых опасных городов России возглавил Кызыл
криминал
Рейтинг самых опасных городов России возглавил Кызыл
Москва в рейтинге самых опасных городов заняла последнее десятое место. Блогер отметил, что в столице «пытаются кого-то убить каждую минуту». Самыми опасными местами в городе являются вокзалы и рынки
Вакцинация россиян от коронавируса обойдется бюджету в 75-100 млрд рублей
вакцина от коронавируса
Вакцинация россиян от коронавируса обойдется бюджету в 75-100 млрд рублей
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что точная сумма расходов будет зависеть от того, как пройдет вакцинация, и сколько граждан изъявит желание поставить прививку
В России за минувшие сутки выявили более 27 тысяч заразившихся коронавирусом
коронавирус
В России за минувшие сутки выявили более 27 тысяч заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом. Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что от осложнений скончались 562 ковидных пациента
«Ни минутки без уголовного дела»
Алексей Навальный
«Ни минутки без уголовного дела»
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. Политика на этот раз обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Минюст внес в реестр иностранных агентов кризисный центр для жертв домашнего насилия
НКО
Минюст внес в реестр иностранных агентов кризисный центр для жертв домашнего насилия
Минюст России внес в реестр иностранных агентов кризисный центр «Насилию.нет», который занимается борьбой с домашним насилием и помогает жертвам насилия
Общество
Россияне с прививкой от коронавируса смогут оформить «паспорт вакцинируемого»
Позже помощник министра Алексей Кузнецов уточнил, что пока на «госуслугах» будет информация только о вакцинации против COVID-19, но в будущем там может размещаться информация о других прививках гражданина
Я б в чиновники пошёл - пусть меня научат
чиновники
Я б в чиновники пошёл - пусть меня научат
В России средняя зарплата государственных служащих за 2019 году составила 60,2 тысячи рублей в месяц, увеличившись на 12,9% по сравнению с 2018 годом. В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты сотрудников выросли на 10,6% до 140 тысяч рублей
В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом
вакцина от коронавируса
В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом
Минздрав Белоруссии объявил о начале вакцинации населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Первая партия вакцины поступила в республику 29 декабря
Силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали схиигумена Сергия
РПЦ
Силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали схиигумена Сергия
В Среднеуральском монастыре в ходе штурма силовики задержали бывшего схимонаха Сергия (Романов). В правоохранительных органах сообщили, что схиигумен задержан для проведения допроса
В ноябре 2020 года в России умерло на 56% человек больше, чем годом ранее
коронавирус
В ноябре 2020 года в России умерло на 56% человек больше, чем годом ранее
В ноябре 2020 года смертность в России выросла на 56% по сравнению с ноябрем прошлого года. По данным Росстата, в текущем году в ноябре скончались 219 872 человек, а годом ранее – 141 331 человек
Северная Осетия последним из регионов объявила 31 декабря выходным днем
Новый год
Северная Осетия последним из регионов объявила 31 декабря выходным днем
Республика Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Ранее данное предложение одобрил президент Владимира Путин
Глава «Лукойла» стал самым «обедневшим» в 2020 году миллиардером
миллиардеры
Глава «Лукойла» стал самым «обедневшим» в 2020 году миллиардером
Журнал Forbes сравнил состояния самый богатых россиян в конце 2019 и 2020 годов и пришел к выводу, что больше всех финансово пострадал глава НК «Лукойл» Вагит Алекперов
Общество
Коронавирус стал основной причиной смертности россиян в 2020 году
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что более 81% прироста общей смертности с марта по декабрь 2020 года приходится на COVID-19 и последствия заболевания им
Россиян записали в иностранные агенты
иностранные агенты
Россиян записали в иностранные агенты
В список СМИ-инагентов вошли правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свобода» Людмила Савицкая, журналист издания «7х7» Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и активистка Дарья Апахончич
ФСБ России попросила для себя дополнительных полномочий и выплат сотрудникам
ФСБ
ФСБ России попросила для себя дополнительных полномочий и выплат сотрудникам
ФСБ подготовила пакет поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ», которые предполагают расширение полномочий ведомства