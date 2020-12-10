Власти Украины предупредили граждан о введении карантина после новогодних праздников
Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в стране сейчас очень сложная, но есть некоторые положительные тенденции
Власти Украины с 8 января 2021 года водят жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в стране сейчас очень сложная, но есть некоторые положительные тенденции. Перед Новым годом власти решили не вводить жесткий карантин, однако после праздников будут вводить жесткие ограничения.
Карантин по COVID-19 будет действовать до 24 января. В стране будет запрещена работа кинотеатров, спортзалов, торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, а также кафе и ресторанов за исключением работы на вынос.
Все учебные заведения уйдут на каникулы, а любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные, массовые мероприятия отменяются.
Продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы и общественный транспорт продолжат работать.
Изначально украинские власти рассчитывали обойтись карантином выходного дня, когда в субботу и воскресенья запрещали работу общепита, торговых центров и развлекательных заведений. Однако в декабре власти констатировали, что ситуацию с распространением карантина это не улучшило. В итоге было принято решение ввести общий карантин.